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Німеччина планує продовжити локдаун в грудні

Берлін, Понеділок 23 листопада 2020 10:38
Німеччина планує продовжити локдаун в грудні
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Уряд Німеччини планує продовжити жорсткий карантин (локдаун) в країні у грудні. Поки в Німеччині не бачать підстав для пом'якшення або скасування обмежень.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель в спільній заяві з віцеканцлером і міністром фінансів Олафом Шольцем заявила, що зараз йдуть переговори з главами земельних уряд щодо подальших протиепідемічних дій.

"Громадяни повинні отримати єдину, загальну відповідь від федерального уряду і урядів федеральних земель. Це те, над чим ми на цей раз дуже інтенсивно працюємо", - зазначила Меркель.

Шольц додав, що нинішні темпи поширення пандемії ще не опустилися до рівня, який планувалося досягти.

"Тому тут всі розуміють, що має бути продовження (часткового локдауну - ред.)", - заявив Шольц.

Подальші кроки протиепідемічних заходів буде обговорюватися на засіданні федерального і глав земельних урядів у середу, 25 листопада.

Нагадаємо, на початку листопада в Німеччині ввели жорсткі карантинні обмеження через зростання заражень коронавірусом. Обмеження ввели до кінця місяця.

Також РБК-Україна писало, що у Німеччині ввели обов'язковий масковий режим, який триватиме з 6 жовтня до 17 січня.

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Новини України Суспільство ГерманиякарантинАнгела Меркель

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