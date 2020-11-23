Болгария завтра рассмотрит введение локдауна

Правительство Болгарии завтра рассмотрит вопрос введения в стране жесткого карантина, так называемого локдауна. Ограничения вводят, чтобы остановить распространение коронавируса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Болгарское правительство планирует закрыть детские сады и ясли, а школы и университеты перевести на онлайн-обучение. В стране хотят запретить спортивные и культурные мероприятия, закрыть рестораны, кафе и бары, а также все магазины, кроме продуктовых и аптек.

Кроме того, правительство планирует запретить любые туристические поездки как в пределах страны, так и за границу. Ограничения, как планируется, вступят в силу уже 27 ноября.

В Болгарии растет заболеваемость коронавирусом. За последнюю неделю в стране с семимиллионным населением зафиксировали 23 569 случаев COVID-19. Около 6350 больных находятся в больницах, что на тысячу больше, чем на прошлой неделе.

Напомним, в Черногории сегодня ужесточили комендантский час, введенный из-за пандемии коронавируса. Жителям страны будет запрещено выходить из дома в период с 19:00 до 5:00.

Кроме того, в Германии заявили о намерениях продлить общенациональный локдаун в декабре.