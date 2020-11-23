У Чорногорії посилили комендантську годину

Фото: дівчина в масці (pixabay.com)

Уряд Чорногорії посилив умови комендантської години. Нові заходи набирають чинності з 25 листопада і будуть діяти до 8 грудня.

Про це повідомляє прес-служба уряду.

Національний комітет Чорногорії по боротьбі з коронавірусом за пропозицією Інституту громадського здоров'я прийняв рішення скоротити роботу розважальних об'єктів. Тепер вони працюватимуть з 7:00 до 18:00.

Також буде заборонено залишати помешкання після початку дії комендантської години, тобто з 19:00 до 5:00.

За останніми даними МОЗ Чорногорії, кількість заражених коронавірусом в країні досягло 31 062 людини, померли 439. За останню добу виявлено 409 нових випадків зараження.

Нагадаємо, 15 листопада уряд Чорногорії запровадив комендантську годину по всій території країни.

Крім того, у Каліфорнії ввели комендантську годину. Він діятиме з 22:00 до 5:00.

Додамо, що з 21 листопада у Туреччині почав діяти комендантська година. Торгових центрів і ринків дозволено працювати з 10:00 до 20:00, бари і ресторани працюють тільки на винос.

Проте уряд Туреччини дозволив туристам не дотримуватися правил комендантської години.