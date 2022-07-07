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Болгарія заблокувала переказ коштів у посольство Росії

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Софія, Четвер 07 липня 2022 00:02
Болгарія заблокувала переказ коштів у посольство Росії Фото: Болгарія заблокувала переказ в посольство Росії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Болгарія заблокувала банківський переказ на суму близько 890 тисяч доларів в російське посольство через санкції, які ввів ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNR.

Глава Мінфіну Болгарії Асен Василєв сказав, що російське посольство попросило про часткове скасування обмежень, оскільки кошти були необхідні для виплати заробітної плати співробітникам.

"Цей банківський переказ в російське посольство безпосередньо підпадає під санкції Європейської комісії. Заморожених банківських рахунків немає", - сказав Василєв.

Він сказав, що уряд Болгарії зараз веде переговори з Брюсселем про те, чи слід зробити виняток в такому випадку, щоб дозволити переказ коштів.

Нагадаємо, дипломатична напруженість у відносинах Росії з Болгарією, що входить до складу ЄС і НАТО, і колишнім близьким союзником Москви, посилилася після того, як кілька днів тому прем'єр-міністр Болгарії Кирило Петков оголосив про висилку 70 російських дипломатичних співробітників за звинуваченням у шпигунстві.

Після цього в уряді Болгарії повідомили, що спецслужби розташовують даними про те, що Росія платить близько 2 тисяч євро на місяць громадським діячам, журналістам і політикам за поширення своєї пропаганди в країні.

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