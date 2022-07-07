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Болгария заблокировала перевод средств в посольство России

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София, Четверг 07 июля 2022 00:02
Болгария заблокировала перевод средств в посольство России Фото: Болгария заблокировала перевод в посольство России (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Болгария заблокировала банковский перевод на сумму около 890 тысяч долларов в российское посольство из-за санкций, которые ввел ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNR.

Глава Минфина Болгарии Асен Василев сказал, что российское посольство попросило о частичной отмене ограничений, поскольку средства были необходимы для выплаты заработной платы сотрудникам.

"Этот банковский перевод в российское посольство напрямую подпадает под санкции Европейской комиссии. Замороженных банковских счетов нет", - сказал Василев.

Он сказал, что правительство Болгарии в настоящее время ведет переговоры с Брюсселем о том, следует ли сделать исключение в данном случае, чтобы разрешить перевод средств.

Напомним, дипломатическая напряженность в отношениях России с Болгарией, входящей в состав ЕС и НАТО, и бывшим союзником Москвы, усилилась после того, как несколько дней назад уходящий премьер-министр Болгарии Кирилл Петков объявил о высылке 70 российских дипломатических сотрудников по обвинению в шпионаже.

После этого в правительстве Болгарии сообщили, что спецслужбы располагают данными о том, что Россия платит около 2 тысяч евро в месяц общественным деятелям, журналистам и политикам за распространение своей пропаганды в стране.

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