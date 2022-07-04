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Болгарія вислала 70 російських дипломатів

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Софія, Понеділок 04 липня 2022 06:55
Болгарія вислала 70 російських дипломатів Фото: Болгарія висилає 70 російських дипломатів (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Болгарія вислала 70 російських дипломатів. Два російські літаки вилетіли з Софії з десятками співробітників російських дипломатичних служб та їх сім'ями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Рішення про висилку було оголошено виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Кирилом Петковим, який зайняв жорстку позицію щодо РФ після її вторгнення в Україну.

Петков заявив, що Москва використовувала тактику гібридної війни, щоб повалити його уряд. Він також зазначив, що Росія збереже 43 своїх співробітники після висилки, і підкреслив, що у Болгарії всього 12 дипломатичних співробітників в Москві.

"Всі, хто працює проти інтересів Болгарії, будуть покликані повернутися в країну, з якої вони прибули", — заявив політик.

У відповідь Росія пригрозила розривом дипломатичних відносин. Європейський Союз, членом якого Болгарія є з 2007 року, відповів на загрозу Росії і заявив, що повністю підтримує і солідарний з Болгарією.

Як повідомлялося раніше, Латвія, Литва, Естонія і Болгарія прийняли рішення вислати російських дипломатів і співробітників посольств. Причиною цьому стала військова агресія Росії щодо України.

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