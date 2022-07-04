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Росія платить громадським діячам за пропаганду, - спецслужби Болгарії

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Софія, Понеділок 04 липня 2022 11:05
Росія платить громадським діячам за пропаганду, - спецслужби Болгарії Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Болгарські спецслужби мають дані про те, що Росія платить близько 2 тисяч євро на місяць громадським діячам, журналістам і політикам за поширення своєї пропаганди в країні.

Про це заявила прес-секретар уряду і глава канцелярії прем'єр-міністра Болгарії Олена Бориславова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euroactiv.

За її словами, кошти були передані болгарським політикам, відомим журналістам, аналітикам, політологам та іншим особам, які виступають у державних ЗМІ. Російська держава платила їм за формування громадської думки.

"Всім вам, хто безкоштовно плює на ЄС і НАТО, а також підтримує дії Путіна в Україні, слід знати. Ви зіпсовані. Тим, хто надихає вас на це, платять. Щомісяця", - додала вона.

За її словами, деякі оратори звикли заплутувати публіку і грати на помилках і страхах.

Нагадаємо, напередодні Болгарія вислала 70 російських дипломатів.

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