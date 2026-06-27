Страны Балтии призвали ЕС ускорить отказ от российской нефти, - FT

Страны Балтии призвали Брюссель ускорить реализацию отложенных планов по запрету импорта российской нефти, поскольку опасения ЕС по поводу серьезного энергетического кризиса, вызванного войной в Иране, не оправдались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

В конце прошлого года государства-члены договорились, что Европейская комиссия вынесет на рассмотрение вопрос о запрете, но переговоры по этим мерам зашли в тупик после того, как вспышка войны в конце февраля заставила закрыть Ормузский пролив и вызвал опасения по поводу кризиса энергоснабжения.

Как сообщили несколько источников, осведомленных о ходе переговоров, на встрече министров энергетики в пятницу Эстония, Латвия и Литва призвали ЕС вынести на рассмотрение предложения по постепенному прекращению импорта, аргументируя это тем, что экспорт российских энергоносителей помогает финансировать войну Кремля в Украине.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен не комментировал эти замечания во время закрытой встречи. Однако Еврокомиссия пообещала вынести предложение на рассмотрение.

Такие призывы прозвучали на фоне постепенного возобновления судоходства в Ормузском проливе после того, как США договорились с Ираном о продолжении перемирия, что должно стимулировать нефтяные рынки. Обычно примерно пятая часть мировых объемов нефти и газа проходит через этот важный водный путь в Персидском заливе.

Отвечая на вопрос о перспективах введения запрета, заместитель министра энергетики Польши Войцех Врохна заявил FT, что Варшава считает его необходимым "до конца года".

"Но мы понимаем обеспокоенность ценами, доступностью поставок и конкурентоспособностью, что может стать следствием этого. Это цена, которую мы должны заплатить, чтобы стать независимыми от российских ресурсов", - отметил он.