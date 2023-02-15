Болгария отправит для обучения украинцев около 60 военнослужащих

Правительство Болгарии приняло в среду решение об отправке военнослужащих в страны ЕС для обучения украинских военных в рамках тренировочной миссии по военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение правительства , о котором сообщает издание Focus.

"Участие болгарских военнослужащих в рамках тренировочной миссии будет ясным знаком поддержки нашей страны совместной политики по безопасности и обороне и, в частности, миссии по военной помощи Украине", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что один болгарский штабной офицер будет отправлен в звено планирования и проведения военных миссий и операций ЕС в Бельгию.

Также до пяти офицеров и сержантов - многонационального командования ЕС для общевойсковой учебы в Польшу или Германию. Еще около 50 военнослужащих для обучения использованию вооружения и техники на территории стран ЕС или в Болгарии.