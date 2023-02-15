ua ru
Ср, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Болгария отправит для обучения украинцев около 60 военнослужащих

Новина українською →
Среда 15 февраля 2023 18:04
Болгария отправит для обучения украинцев около 60 военнослужащих Фото: Болгария отправит для обучения украинцев около 60 военнослужащих (flickr com swiv)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Болгарии приняло в среду решение об отправке военнослужащих в страны ЕС для обучения украинских военных в рамках тренировочной миссии по военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение правительства, о котором сообщает издание Focus.

"Участие болгарских военнослужащих в рамках тренировочной миссии будет ясным знаком поддержки нашей страны совместной политики по безопасности и обороне и, в частности, миссии по военной помощи Украине", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что один болгарский штабной офицер будет отправлен в звено планирования и проведения военных миссий и операций ЕС в Бельгию.

Также до пяти офицеров и сержантов - многонационального командования ЕС для общевойсковой учебы в Польшу или Германию. Еще около 50 военнослужащих для обучения использованию вооружения и техники на территории стран ЕС или в Болгарии.

Напомним, что Болгария выступила против отправки оружия в Украину. Президент Болгарии Румен Радев считает, что поставка оружия в Украину приравнивается к "тушению пожара бензином".

В среду, 1 февраля, парламент Болгарии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Украина попросила правительство Болгарии предоставить Украине боеприпасы. Однако у Софии нет возможности их передать, потому что у Болгарии нет достаточного количества снарядов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Вооруженные силы Украины Болгария Война в Украине
NEWS
Половину "положим" сразу. Что говорят эксперты о возможном "воздушном наступлении" России
Половину "положим" сразу. Что говорят эксперты о возможном "воздушном наступлении" России
DAILY
Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян