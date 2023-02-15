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Болгарія відправить для навчання українців близько 60 військовослужбовців

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Середа 15 лютого 2023 18:04
Болгарія відправить для навчання українців близько 60 військовослужбовців Фото: Болгарія відправить для навчання українців близько 60 військовослужбовців (flickr com swiv)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Болгарії прийняв у середу рішення про відправку військовослужбовців до країн ЄС для навчання українських військових у рамках тренувальної місії з військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряду, про яке повідомляє видання Focus.

"Участь болгарських військовослужбовців у рамках тренувальної місії буде ясним знаком підтримки нашої країни спільної політики з безпеки та оборони та, зокрема, місії з військової допомоги Україні", - наголошується в повідомленні.

Уточнюється, що один болгарський штабний офіцер буде відправлений у ланку планування та проведення військових місій та операцій ЄС до Бельгії.

Також до п'яти офіцерів та сержантів – до багатонаціонального командування ЄС для загальновійськового навчання до Польщі чи Німеччини. Ще майже 50 військовослужбовців для навчання використанню озброєння та техніки на територію країн ЄС або в Болгарії.

Нагадаємо, що Болгарія виступила проти відправки зброї до України. Президент Болгарії Румен Радєв вважає, що поставка зброї в Україну прирівнюється до "гасіння пожежі бензином".

У середу, 1 лютого, парламент Болгарії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Україна попросила уряд Болгарії надати Україні боєприпаси. Однак у Софії немає можливості їх передати, тому що Болгарія не має достатньої кількості снарядів.

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