Болгария признала Голодомор геноцидом украинского народа
В среду, 1 февраля, парламент Болгарии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Сега".
Сегодняшним решением Национального собрания было решено поминать жертв Голодомора каждую последнюю субботу ноября.
Предложение единогласно поддержали большинство депутатов болгарского правительства.
Отметим, что в 2006 году парламент Болгарии признал Голодомор украинским геноцидом.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Болгарию за признание Голодомора геноцидом украинцев.
"Благодарен парламенту Болгарии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Этот шаг чтит память миллионов жертв Голодомора и восстанавливает историческую справедливость. Украина всегда будет помнить жест солидарности Болгарии", - написал он в Twitter.
Напомним, ранее Европейский парламент признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Также в середине декабря Сенат Чехии признал Голодомор геноцидом украинцев.
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