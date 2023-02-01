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Болгария признала Голодомор геноцидом украинского народа

Новина українською →
София, Среда 01 февраля 2023 16:21
Болгария признала Голодомор геноцидом украинского народа Фото: Болгария признала Голодомор геноцидом украинского народа (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 1 февраля, парламент Болгарии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Сега".

Сегодняшним решением Национального собрания было решено поминать жертв Голодомора каждую последнюю субботу ноября.

Предложение единогласно поддержали большинство депутатов болгарского правительства.

Отметим, что в 2006 году парламент Болгарии признал Голодомор украинским геноцидом.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Болгарию за признание Голодомора геноцидом украинцев.

"Благодарен парламенту Болгарии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Этот шаг чтит память миллионов жертв Голодомора и восстанавливает историческую справедливость. Украина всегда будет помнить жест солидарности Болгарии", - написал он в Twitter.

Напомним, ранее Европейский парламент признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Также в середине декабря Сенат Чехии признал Голодомор геноцидом украинцев.

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Голодомор Болгария
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