Болгария поддержала вступление Украины в НАТО

Комитет по внешней политике парламента Болгарии одобрил проект декларации о поддержке вступления Украины в НАТО после завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNT .

В декларации говорится, что самым прямым путем восстановления мира в Украине, Черноморском регионе и Европе является немедленный выход Российской Федерации за международно признанные границы всех суверенных государств.

"Это знак для Украины, что однажды, когда, как мы надеемся, воцарится мир, Украина сможет рассчитывать на поддержку Болгарии в своем стремлении присоединиться к НАТО и вместе обеспечить нашу безопасность", - сказал соавтор декларации Христо Иванов.

Кроме поддержки членства Украины в НАТО, документ также содержит призыв к Болгарии продолжать оказывать военно-техническую помощь и поддерживается украинская формула мира.

Визит Зеленского в Болгарию

Во вторник, 4 июля, в болгарских СМИ появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский может совершить визит в Болгарию по приглашению нового правительства страны. Вероятно, это произойдет в четверг, 6 июля.

Вступление Украины в НАТО

11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит Североатлантического альянса. На нем Украина хочет получить от НАТО сигнал, в том числе четкий график вступления. Генсек Йенс Столтенберг заявил, что на Вильнюсском саммите союзники примут решение о сближении Украины с НАТО.