Зеленский может посетить Болгарию, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Болгарию по приглашению нового правительства страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на болгарское издание "24 часа" .

Детали визита Зеленского пока не уточняются, но, предположительно, он состоится в четверг, 6 июля. Из соображений безопасности точное время держат в тайне.

Отметим, что в Болгарии назначен новый парламент.

Ранее депутаты прошлого созыва парламента отказывались слушать обращение президента Украины. Тогда Зеленский хотел призвать Софию оказать помощь Украине для борьбы против России.

Помощь Украине от Болгарии

Недавно правительство Болгарии утвердило новый пакет помощи для Украины, сравнимый по объему с предыдущим.

Кроме того, ранее министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что страна хочет усилить поддержку усилий ЕС по поставкам боеприпасов Украине. Болгария намерена присоединиться к совместным закупкам.

После этого новый премьер Болгарии Николай Денков отметил, что страна должна быть последовательной и выполнять решения, принятые ранее. В частности, необходимо помогать Украине оружием и снарядами.

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