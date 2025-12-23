В Украине введут шаг, а копейка останется только в РФ, Беларуси и Приднестровье, - Стефанчук

Переименование копеек на шаги в Украине является вопросом идеологии страны и восстановлением ее истории. Десятки лет назад она вышла из рублевой зоны, а теперь время выйти и из копеечной.

"Тот факт, что сегодня копейка существует только в России, в Беларуси и в непризнанном Приднестровье, уже говорит нам о том, что нам не с ними. Нам с теми, кто восстанавливает свою историю, свою независимость, помнит о своем историческом прошлом", - подчеркнул он.

Стефанчук также напомнил, что именно шаг был очень важным этапом установления Украинской Народной Республики.

"В следующем году мы будем отмечать 30 лет, как мы имеем гривну. То есть мы вышли из рублевой зоны, пришло время выйти из копеечной зоны, как говорят некоторые наши народные депутаты", - рассказал он.

Вопрос идеологии страны

Спикер Рады подчеркнул, что переименование копеек на шаги является вопросом идеологии страны.

Кроме того, добавил он, с финансовой точки зрения это не потребует денег из государственного бюджета, поскольку шаги будут допечатываться на тех же материалах и станках, которые печатают нынешние монеты.

"А то, что некоторые на этом пытаются делать политику, затягивать эти все вещи в рассмотрении, это вопрос вообще десяти минут работы Верховной Рады. Но кто-то решил на этом построить политику, кто-то будет вносить какие-то поправки, ну а делать на этом всю парламентскую казуистику, я считаю, что это неправильно", - отметил спикер парламента.

Стефанчук также объяснил, почему новым названием станет "шаг", а не "крок". Он отметил, что "шаг" является отдельным исторически украинским словом, не связанным с русским.