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У Болгарії розбився легкомоторний літак


Внаслідок авіакатастрофи загинули 2 людини

У Болгарії поблизу населеного пункту Орізарі сталася аварія легкомоторного приватного літака. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на nova.bg.

Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Болгарії, це був невеликий приватний літак. В результаті катастрофи загинули  2 людини.

За словами очевидців, у літака під час польоту відірвалося крило.

Місце аварії оточили правоохоронці, зараз там працюють пожежники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині при заході на посадку в аеропорту Egelsbach розбився літак Epic-LT, на якому перебувала Наталія Філєва. Філєва була головою ради директорів авіакомпанії S7, її стан оцінювався в понад 600 млн гривень.

Раніше, в американському штаті Арізона зазнав аварії вертоліт морських піхотинців Сполучених Штатів. Аварія сталася біля міста Юма близько 20:45 за місцевим часом. За останньою інформацією, внаслідок аварії вертольота AH-1Z Viper загинули двоє пілотів.

Як писало РБК-Україна, в Ірані розбився рятувальний вертоліт. Авіакатастрофа сталась в іранській провінції Чегармехаль і Бахтиарія. В результаті авіакатастрофи загинули п'ять осіб.

Крім того, 24 лютого влада Іспанії заявила, що дві людини загинули унаслідок аварії легкомоторного літака на відстані більше 100 кілометрів на північ від Мадрида. 

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