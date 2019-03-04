В Ірані розбився рятувальний гелікоптер

Фото: наслідки авіакатастрофи (en mehrnews com)

В результаті авіакатастрофи загинули 5 людей

В Ірані у результаті авіакатастрофи рятувального гелікоптера загинуло п'ятеро людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство Mehr із посилання на речника Центру з надзвичайних ситуацій Ірану Моджіба Каледі.

Авіакатастрофа сталась в іранській провінції Чегармехаль і Бахтиарія. Моджиба Каледі повідомив, що загинули всі троє пілотів і двоє медиків, які перебували на борту.

Видання пише, що гелікоптер летів на допомогу вагітній жінці у селищній місцевості, однак, під час польоту зачепив проводи лінії електропередач. Гелікоптер розбився, і одразу загорівся, так і не долетівши до жінки.

Нагадаємо, 24 лютого влада Іспанії заявила, що дві людини загинули унаслідок аварії легкомоторного літака на відстані більше 100 кілометрів на північ від Мадрида.

Раніше повідомлялося, що у Японії в середу вранці, 20 лютого, під час льотної підготовки зник із радарів винищувач-бомбардувальник F-2 Повітряних сил самооборони. На борту бойового літака перебувало дві людини, яких пізніше виявили живими на рятувальній шлюпці.

Нагадаємо, 19 лютого під час тренувального польоту зіткнулися два реактивні штурмовики Hawk Mk-132 пілотажної групи індійських ВПС. Катастрофа сталася над авіабазою в місті Бангалор.