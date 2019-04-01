Тіла жертв авіакатастрофи в Німеччині витягли з-під уламків літака

Фото: катастрофа літака в Німеччині (blickpunkt-nienburg.de)

У прокуратурі зазначили, що розтин тіл відбудеться у вівторок

Рятувальники дістали тіла трьох жертв катастрофи літака в Німеччині. Про це повідомляє AP.

У прокуратурі зазначили, що розтин тіл відбудеться у вівторок. Він не знає, коли саме будуть відомі результати експертизи, уточнивши, що навряд чи це станеться в той же день.

Раніше повідомлялося, що на борту літака Epic-LT, який розбився при заході на посадку в аеропорту Egelsbach, перебувала Наталія Філєва. Також повідомляється, що уточнюється інформація про перебування в літаку її батька. У той же час, представник S7 спростував загибель Владислава Філєва. Він уточнив, що його не було на борту.

Наталія Філєва була головою ради директорів авіакомпанії S7, її стан оцінювався в понад 600 млн гривень. За оцінками Forbes за 2018 рік, вона була на четвертому місці в списку найбагатших жінок Росії.

Відзначимо, за попередніми даними, в результаті катастрофи літака в Німеччині загинув її чоловік Владислав Філєв. Проте ця інформація не підтвердилася. За даними російських ЗМІ, розслідування буде проводитися міжнародною комісією.