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У США розбився вертоліт морських піхотинців

Новини » Надзвичайні події    01.04.2019 - 05:46
У США розбився вертоліт морських піхотинців
Фото: AH-1Z Viper (wikipedia)

В результаті аварії вертольота загинули двоє пілотів

В американському штаті Арізона зазнав аварії вертоліт морських піхотинців Сполучених Штатів. Про це інформує РБК-Україна з посиланням на CNN.

Аварія сталася біля міста Юма близько 20:45 за місцевим часом. За останньою інформацією, внаслідок аварії вертольота AH-1Z Viper загинули двоє пілотів.

Як заявили в Корпусі морської піхоти США, причина аварії в даний час встановлюється. Імена загиблих поки не називаються, вони будуть оприлюднені через добу після оповіщення родичів морських піхотинців про трагедію.

Нагадаємо, кілька днів тому в Казахстані зазнав аварії вертоліт Мі-8. Жодному члену екіпажу вижити не вдалося.

Раніше в Ірані розбився рятувальний вертоліт. В результаті авіакатастрофи загинули п'ять осіб.

Крім того, в Італії в комуні Ла-тюіль в небі зіткнулися вертоліт і легкомоторний туристичний літак. Загинули чотири людини.

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