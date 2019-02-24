В Іспанії розбився літак, є загиблі

Фото: місце події (foxnews.com)

Унаслідок аварії загинули двоє людей

Влада Іспанії заявила, що дві людини загинули унаслідок аварії легкомоторного літака на відстані більше 100 кілометрів на північ від Мадрида. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як зазначається, аварійні служби регіону Castilla y Leon кажуть, що обидва загиблих були пасажирами на літаку, який вилетів з місцевого аеродрому.

Аварійні служби про інцидент повідомили свідки події, які бачили як літак падає з неба. Причина аварії наразі встановлює слідство.

РБК-Україна писало, що в алжирській провінції Тіарет зазнав аварії бомбардувальник Су-24, в результаті чого загинули два пілоти. Аварія сталася під час навчань 20 лютого в 22:00 за місцевим часом. Літак впав у безлюдному сільськогосподарському районі.

Раніше повідомлялося, що у Японії в середу вранці, 20 лютого, під час льотної підготовки зник із радарів винищувач-бомбардувальник F-2 Повітряних сил самооборони. На борту бойового літака перебувало дві людини, яких пізніше виявили живими на рятувальній шлюпці.

Нагадаємо, 19 лютого під час тренувального польоту зіткнулися два реактивні штурмовики Hawk Mk-132 пілотажної групи індійських ВПС. Катастрофа сталася над авіабазою в місті Бангалор.