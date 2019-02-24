В Іспанії розбився літак, є загиблі

Унаслідок аварії загинули двоє людей
Влада Іспанії заявила, що дві людини загинули унаслідок аварії легкомоторного літака на відстані більше 100 кілометрів на північ від Мадрида. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Як зазначається, аварійні служби регіону Castilla y Leon кажуть, що обидва загиблих були пасажирами на літаку, який вилетів з місцевого аеродрому.
Аварійні служби про інцидент повідомили свідки події, які бачили як літак падає з неба. Причина аварії наразі встановлює слідство.
РБК-Україна писало, що в алжирській провінції Тіарет зазнав аварії бомбардувальник Су-24, в результаті чого загинули два пілоти. Аварія сталася під час навчань 20 лютого в 22:00 за місцевим часом. Літак впав у безлюдному сільськогосподарському районі.
Раніше повідомлялося, що у Японії в середу вранці, 20 лютого, під час льотної підготовки зник із радарів винищувач-бомбардувальник F-2 Повітряних сил самооборони. На борту бойового літака перебувало дві людини, яких пізніше виявили живими на рятувальній шлюпці.
Нагадаємо, 19 лютого під час тренувального польоту зіткнулися два реактивні штурмовики Hawk Mk-132 пілотажної групи індійських ВПС. Катастрофа сталася над авіабазою в місті Бангалор.