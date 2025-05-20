Боксер, который "останавливал" Усика и Дюбуа, дал прогноз на реванш: "Все знают, кто выиграет"

Конголезский супертяжеловес Мартин Баколе, который заявлял, что побеждал и Александра Усика, и Даниэля Дюбуа во время спаррингов, дал прогноз на бой-реванш украинца с британцем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Seconds Out.
Главный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе уверен в победе украинского боксера.
"Все знают, что Усик выиграет... Все знают, что Дюбуа проиграет. Он пытается использовать свой шанс. Посмотрим... Но, по моему мнению, Дюбуа снова проиграет. Он может попробовать, но уже поздно что-то менять", - сказал Баколе.
Далее эпатажный конголезец начал хвастаться.
"Только я могу остановить Усика. Я знаю, как это сделать. Я уже останавливал его на спаррингах. И знаю, как это сделать в бою. У меня есть боксерское мышление, а у Дюбуа, думаю, его нет. Усик будет с ним играть", - добавил Мартин, которого в феврале в рамках турнира "Последнее крещендо" без шансов нокаутировал Джозеф Паркер.
Александр Усик и Дэниел Дюбуа встретятся в реванше уже этим летом. Бой состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" - на кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Сейчас Усик владеет поясами WBC, WBA и WBO, а Дюбуа - IBF, который ранее также принадлежал украинцу. Усик оставил этот титул, чтобы завершить историю с Тайсоном Фьюри, которого победил в декабре 2024 года. А теперь он получит шанс во второй раз стать абсолютным - уже в бою против другого британца.
Напомним, их первая встреча состоялась в августе 2023 года - тогда Усик победил техническим нокаутом в 9-м раунде.
Но бой запомнился еще и скандалом: Дюбуа был убежден, что отправил соперника в нокдаун в пятом раунде после удара по корпусу, но рефери признал удар запрещенным (заниженным).
Ранее генеральный директор K2 Promotions Ukraine и промоутер Александр Красюк поделился мыслями о бое Усик - Дюбуа 2.
Свой прогноз на реванш между Усиком и Дюбуа дал также Владислав Сиренко, выступающий в супертяжелом весе.