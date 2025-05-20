Боксер, который "останавливал" Усика и Дюбуа, дал прогноз на реванш: "Все знают, кто выиграет"

Что известно об Усик - Дюбуа 2

Александр Усик и Дэниел Дюбуа встретятся в реванше уже этим летом. Бой состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" - на кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Сейчас Усик владеет поясами WBC, WBA и WBO, а Дюбуа - IBF, который ранее также принадлежал украинцу. Усик оставил этот титул, чтобы завершить историю с Тайсоном Фьюри, которого победил в декабре 2024 года. А теперь он получит шанс во второй раз стать абсолютным - уже в бою против другого британца.

Напомним, их первая встреча состоялась в августе 2023 года - тогда Усик победил техническим нокаутом в 9-м раунде.

Но бой запомнился еще и скандалом: Дюбуа был убежден, что отправил соперника в нокдаун в пятом раунде после удара по корпусу, но рефери признал удар запрещенным (заниженным).

Ранее генеральный директор K2 Promotions Ukraine и промоутер Александр Красюк поделился мыслями о бое Усик - Дюбуа 2.

Свой прогноз на реванш между Усиком и Дюбуа дал также Владислав Сиренко, выступающий в супертяжелом весе.