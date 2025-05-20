Боксер, який "зупиняв" Усика і Дюбуа, дав прогноз на реванш: "Усі знають, хто переможе"

Що відомо про Усик - Дюбуа 2

Олександр Усик та Деніел Дюбуа зустрінуться в реванші вже цього літа. Бій відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" - на кону стоятиме титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Наразі Усик володіє поясами WBC, WBA та WBO, а Дюбуа - IBF, який раніше також належав українцю. Усик залишив цей титул, щоб завершити історію з Тайсоном Ф'юрі, якого переміг у грудні 2024 року. А тепер він отримає шанс вдруге стати абсолютним - уже в бою проти іншого британця.

Нагадаємо, їхня перша зустріч відбулася в серпні 2023 року - тоді Усик переміг технічним нокаутом у 9-му раунді.

Але бій запам’ятався ще й скандалом: Дюбуа був переконаний, що відправив суперника в нокдаун у п’ятому раунді після удару по корпусу, але рефері визнав удар забороненим (заниженим).

Раніше генеральний директор K2 Promotions Ukraine та промоутер Олександр Красюк поділився думками про бій Усик - Дюбуа 2.

Свій прогноз на реванш між Усиком і Дюбуа дав також Владислав Сіренко, який виступає у суперважкій вазі.