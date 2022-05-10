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Чому для Росії важливий острів Зміїний: відповідь експерта

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Київ, Вівторок 10 травня 2022 13:19
Чому для Росії важливий острів Зміїний: відповідь експерта Фото: РФ має намір влаштувати на Зміїному плацдарм для перекидання військ в Придністров'я (president.gov.ua)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Росія хоче влаштувати на острові Зміїний плацдарм для перекидання своїх військ в Придністров'я. Однак українські військові всіляко намагаються цьому завадити.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Сьогодні всі події навколо острова Зміїний - це результат намагання росіян підготувати плацдарм для перекидання військ в Придністров'я. А ми намагаємося цьому завадити. Через свій повітряний простір ми ж не пропустимо літак з їхніми військовими", - сказав Жданов.

При цьому, за його словами, щоби пробитися в Придністров'я, можна ще використати Бессарабію і висадити там морський десант.

"Дністровський лиман фактично захищає цю територію, відділяючи її від основної території України. Навіщо ж ворог руйнував там міст? Щоби зайти в лиман катерами, які ми руйнуємо "Байрактарами", і підтримувати висадку десанту вогневим прикриттям. Але для цього потрібно закрити повітря", - зазначив Жданов.

Експерт пояснив, тому російські окупанти й постійно намагалися поставити на Зміїний комплекси ППО С-300.

"Ми поки що все палимо. Якщо з цього острова прикрити небо, тоді росіяни могли б забезпечувати прикриття для висадки свого десанту. Раніше це робив крейсер "Москва", а тепер їм треба встановити стаціонарну ППО, щоби прикрити цю їхню операцію", - резюмував він.

Чому для Росії важливий острів Зміїний: відповідь експерта

Фото: острів Зміїний (скріншот Google-карта)

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Збройні сили України знищили російський вертоліт з десантом на острові Зміїний.

Також повідомлялося, що біля Зміїного українські "Байрактари" знищили десантний катер типу "Серна" з ЗРК "Тор", дваа десантно-штурмових катери типу "Раптор", а ще один суттєво пошкодили.

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