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Окупанти вивезли з Луганської області майже трирічний запас зерна

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Луганська область, Середа 04 травня 2022 13:21
Окупанти вивезли з Луганської області майже трирічний запас зерна Фото: окупанти вивезли з Луганської області 100 тисяч тонн зерна (flickr com)
Автор: Наталія Юрченко

З Луганської області російські окупанти з початку повномасштабної війни вивезли близько 100 тисяч тонн зерна. Цього запасу вистачило б майже на три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.

Зазначається, що російські війська вивезли 100 тисяч тонн зерна - це лише обсяг, який вдалося підтвердити. Ще 30 тисяч знищили в Рубіжному, де обстріляли місцеве сховище.

Голова ОВА Сергій Гайдай зазначив, що річна потреба Луганської області у її межах до 24 лютого 2022 року складала 60 тисяч тонн зерна. Разом з окупованими у 2014 році територіями - 240 тисяч тонн. При цьому Луганська область стала єдиним регіоном, де не почалася посівна кампанія.

"Втім, понад 90 % землі під потреби аграріїв було зосереджено у північній частині області, яку ворог окупував у 2022 році та де ще тривають бої. Саме ці території забезпечували зерновими всю область і до 2014 року. Наразі єдиним регіоном, де не розпочато посівну кампанію, є наш... Хліба немає зараз і поки що не передбачається. Росіяни залишають українців на окупованій території на межі голоду", - додав Гайдай.

Нагадаємо, окупанти 34 рази за минулу добу обстріляли житлові райони Луганської області.

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