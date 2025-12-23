"Богдана" имеет несколько преимуществ: в РВиА раскрыли особенности украинской артиллерии

САУ "Богдана" по своим характеристикам уже приближается к французским CAESAR. После активных испытаний с 2022 года система постоянно совершенствуется и сейчас имеет как самоходную, так и прицепную версии.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель начальника штаба командования Ракетных войск и артиллерии (РВИА) командования Сухопутных войск ВСУ полковник Андрей Журавлев.

Требования войны

Как отметил собеседник, сегодняшняя высокотехнологичная война требует чуть ли не ежедневных изменений и построения такой системы, которая может быстро меняться.

По его словам, РВИА является не только заказчиком, но и осуществляют полное сопровождение всего процесса производства и проводят испытания тех образцов вооружения и техники, которая поступает к артиллеристам и ракетчикам.

"Если мы заказали "Богдану", то мы поработали с документами, изучили возможности предприятия, организовали испытания. И ведем сопровождение вплоть до принятия на вооружение этого образца", - пояснил Журавлев.

"Когда он принят на вооружение, мы изучаем его применение, анализируем и можем запросить у предприятия-производителя провести изменения для улучшения этого вооружения", - добавил военный.

Модернизация САУ

Он также отметил, что на сегодня украинская "Богдана" по своим характеристикам уже приближается к французским CAESAR.

Однако если CAESAR разрабатывался около семи лет и проходил различные испытания в различных климатических условиях, то на момент начала российско-украинской войны в 2022-м наша "Богдана" была лишь на начальной стадии разработки.

Только в 2022 году РВИА начали проводить ее активные испытания. Причем совершенствование этой системы продолжается постоянно: на сегодня уже есть не только самоходный вариант "Богданы", а и прицепная пушка - ее испытания были проведены в начале этого года.

"По состоянию на сейчас предприятие уже разработало и провело тестирование для нее автоматизированной системы управления и наведения, которая ускоряет наведение пушки, также продолжается процесс тестирования автомата заряжания. Сейчас предприятие работает над тем, чтобы сделать еще третью артиллерийскую систему с меньшей длиной ствола - 39 калибров. Сейчас "Богдана" имеет длину ствола 52 калибра", - рассказал Журавлев.

Преимущества "Богданы"

Украинская "Богдана" имеет несколько преимуществ перед иностранными образцами вооружения. Прежде всего это - возможность использовать широкую линейку боеприпасов, что, соответственно, упрощает логистику. Во-вторых, пушка имеет достаточно большой запас ресурса ствола, добавил военный.

"И на сегодня она, пожалуй, одна из самых надежных артиллерийских систем по своей выносливости. Ее техническая исправность на фронте стабильно достигает 80%. То есть она имеет лучшую живучесть", - отметил собеседник.

По его словам, по состоянию на октябрь 2025 года отечественные 155-мм "Богданы" - самоходные и прицепные - составляют около 40% среди всех артиллерийских систем, используемых на фронте.