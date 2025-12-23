ua en ru
"Богдана" має кілька переваг: у РВіА розкрили особливості української артилерії

Вівторок 23 грудня 2025 12:55
UA EN RU
"Богдана" має кілька переваг: у РВіА розкрили особливості української артилерії Фото: САУ "Богдана" на фронті (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Ірина Глухова

САУ "Богдана" за своїми характеристиками вже наближається до французьких CAESAR. Після активних випробувань із 2022 року система постійно вдосконалюється і нині має як самохідну, так і причіпну версії.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник начальника штабу командування Ракетних військ і артилерії (РВІА) командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Андрій Журавльов.

Вимоги війни

Як зазначив співрозмовник, сьогоднішня високотехнологічна війна потребує мало не щоденних змін й побудови такої системи, що може швидко змінюватися.

За його словами, РВІА є не лише замовником, а й здійснюють повний супровід всього процесу виробництва та проводять випробування тих зразків озброєння та техніки, яка надходить до артилеристів та ракетників.

"Якщо ми замовили "Богдану", то ми попрацювали з документами, вивчили можливості підприємства, організували випробування. І ведемо супровід аж до прийняття на озброєння цього зразка", - пояснив Журавльов.

"Коли він прийнятий на озброєння, ми вивчаємо його застосування, аналізуємо і можемо запросити у підприємства-виробника провести зміни задля покращення цього озброєння", - додав військовий.

Модернізація САУ

Він також наголосив, що на сьогодні українська "Богдана" за своїми характеристиками вже наближається до французьких CAESAR.

Проте якщо CAESAR розроблявся близько семи років і проходив різноманітні випробування в різних кліматичних умовах, то на момент початку російсько-української війни у 2022-му наша "Богдана" була лише на початковій стадії розробки.

Тільки у 2022 році РВІА почали проводити її активне випробування. Причому вдосконалення цієї системи продовжується постійно: на сьогодні вже є не тільки самохідний варіант "Богдани", а і причіпна гармата - її випробування були проведені на початку цього року.

"Станом на зараз підприємство вже розробило та провело тестування для неї автоматизованої системи управління і наведення, яка прискорює наведення гармати, Також триває процес тестування автомату заряджання. Наразі підприємство працює над тим, щоб зробити ще третю артилерійську систему з меншою довжиною ствола - 39 калібрів. Наразі "Богдана" має довжину ствола 52 калібри", - розповів Журавльов.

Переваги "Богдани"

Українська "Богдана" має кілька переваг над іноземними взірцями озброєння. Насамперед це - можливість використовувати широку лінійку боєприпасів, що, відповідно, спрощує логістику. По-друге, гармата має досить великий запас ресурсу ствола, додав військовий.

"І на сьогодні вона, мабуть, одна з найбільш надійних артилерійських систем за своєю витривалістю. Її технічна справність на фронті стабільно сягає 80%. Тобто вона має найкращу живучість", - зазначив співрозмовник.

За його словами, станом на жовтень 2025 року вітчизняні 155-мм "Богдани" - самохідні та причіпні - складають близько 40% серед усіх артилерійських систем, які використовуються на фронті.

Що таке САУ "Богдана"

САУ "Богдана" - це українська самохідна артилерійська установка з калібром гармати 155 мм, що відповідає стандартам НАТО. Її обслуговує екіпаж із п'яти осіб, а максимальна швидкість машини становить 80 км/год. Установка здатна вражати цілі на відстані до 60 км.

Розробка САУ розпочалася у 2015 році на Краматорському заводі важкого верстатобудування, а у 2023 році її офіційно прийняли на озброєння ЗСУ.

Навесні 2024 року Україна виробляла до 8 установок "Богдана" на місяць. Завдяки фінансуванню з Данії в жовтні виробництво досягло майже 20 САУ на місяць.

