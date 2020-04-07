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Бойовики затопили дві шахти в Луганській області

Новини » Надзвичайні події     07.04.2020 - 10:42
Бойовики затопили дві шахти в Луганській області
Ілюстративне фото (miningwiki.ru)

Закриття шахт завдало колосальної шкоди як екологічної, так і соціально-економічної

В ОРЛО представники окупаційної адміністрацій Росії ліквідували дві шахти - "Новопавлівську" і "Міусинську", вони затоплені. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павла Лисянського.

Лисянський зазначив, що закриття шахт завдало колосальної шкоди як екологічної, так і соціально-економічної.

"Дані шахти перебувають у місті Хрустальний (раніше м. Красний Луч). До 2014 року підприємства відносилися до ДП "Донбасантрацит", шахти були дотаційні, але зарплата виплачувалася, підприємства працювали", - повідомив Лисянський.

Нагадаємо, Служба безпеки України заблокувала незаконний видобуток вугілля у Донецькій області, яка завдала шкоди Україні на понад 8 млн гривень. Незаконний видобуток вугілля на території закритої шахти "Гірник" організували шість чоловік з Києва, Покровська і тимчасово окупованого Єнакієве.

Разом з тим, СБУ заблокувала канал фінансування бойовиків "ДНР". Власник дорожньо-ремонтної фірми у Краматорську через свої філії платив податки в так звані "податкові органи "ДНР". Все було сплачено понад 2 млн гривень.

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