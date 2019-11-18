СБУ заблокувала канал фінансування "ДНР"

Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Власник дорожньо-ремонтної фірми з Краматорська заплатив понад 2 млн гривень податків у "ДНР"

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру у фінансуванні так званої "Донецької народної республіки" власнику дорожньо-ремонтної фірми з Краматорська. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що підозрюваний протягом 2015-2018 років заплатив понад 2 млн гривень податків в "податкові органи "ДНР".

"В 2014 році місцевий мешканець зареєстрував у Краматорську фірму. Одночасно він відкрив філії компанії в Макіївці, Горлівці та Єнакієвому. Використовуючи реквізити банківських установ, які діють на тимчасово окупованих територіях, всупереч вітчизняному законодавству, зловмисник систематично перераховував кошти, отримані від діяльності представництв, "податкові" органів терористів", - розповіли в СБУ.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, зловмиснику оголошено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що СБУ в Харкові викрили схему фінансування псевдореспублик "Л/ДНР" через махінації з соціальними виплатами. Зокрема, було вилучено понад 800 банківських карт для нарахування пенсій жителям, які постійно проживають ОРДЛО.

Також повідомлялося, що спецслужба України розкрили схему фінансування "ДНР". Зловмисники продавали промислову продукцію в Україні і платили податки в "ДНР".