Боевики затопили две шахты в Луганской области

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Закрытие шахт нанесло колоссальный ущерб как экологический, так и социально-экономический

В ОРЛО представители оккупационных администраций России ликвидировали две шахты - "Новопавловскую" и "Миусинскую", они затоплены. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook представителя уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павла Лисянского.

Лисянский отметил, что закрытие шахт нанесло колоссальный ущерб как экологический, так и социально-экономический.

"Данные шахты находятся в городе Хрустальный (ранее г. Красный Луч). До 2014 года предприятия относились к ГП "Донбассантрацит", шахты были дотационные, но зарплата выплачивалась, предприятия работали", - сообщил Лисянский.

Напомним, Служба безопасности Украины заблокировала незаконную добычу угля в Донецкой области, которая нанесла ущерб Украине на более 8 млн гривен. Незаконную добычу угля на территории закрытой шахты "Горняк" организовали шесть человек из Киева, Покровска и временно оккупированного Енакиево.

Вместе с тем, СБУ заблокировала канал финансирования боевиков "ДНР". Владелец дорожно-ремонтной фирмы в Краматорске через свои филиалы платил налоги в так называемые "налоговые органы "ДНР". Все было уплачено более 2 млн гривен.