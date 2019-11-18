СБУ виявила незаконний видобуток вугілля на Донбасі на 8 млн гривень

Фото: незаконний видобуток вугілля на Донбасі (ssu.gov.ua)

Також незаконний видобуток вугілля могла призвести до екологічної катастрофи

Служба безпеки України заблокувала незаконний видобуток вугілля у Донецькій області, яка завдала шкоди Україні на понад 8 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що незаконний видобуток вугілля на території закритої шахти "Гірник" організували шість чоловік з Києва, Покровська і тимчасово окупованого Єнакієве.

"Вибірка вугілля на підпільному підприємстві відбувалася цілодобово у дві зміни без дотримання будь-яких правил безпеки. Працювало на ньому більше 30 гірників. Видобуте вугілля ділки легалізували двома способами: використовуючи підроблену документацію одного з вугільних підприємств регіону, а також шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій. Збували корисні копалини в установи і організації Дніпропетровської, Запорізької і ряду західних областей України", - розповіли в СБУ.

За півроку зловмисники здобули 2,5 тисячі тонн вугілля. Відзначається, що незаконна діяльність могла призвести до екологічної катастрофи, оскільки зростала небезпека зсувів і протікання підземних вод.

На даний момент вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр), ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Раніше РБК-Україна писало, що СБУ блокувала в Харківській області діяльність 22 угруповань, які займалися незаконною вирубкою лісу і екологічно небезпечною переробкою оптових партій деревини. Переробка деревини була екологічно небезпечною.

Також повідомлялося, що СБУ заблокувала канал фінансування бойовиків "ДНР". Власник дорожньо-ремонтної фірми у Краматорську через свої філії платив податки в так звані "податкові органи "ДНР". Все було сплачено понад 2 млн гривень.