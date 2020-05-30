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Місія ОБСЄ потрапила під обстріл на блокпосту "ЛНР"

Новини » Надзвичайні події     30.05.2020 - 13:49
Місія ОБСЄ потрапила під обстріл на блокпосту "ЛНР"
Фото: патруль ОБСЄ (facebook.com/oscesmm)

В результаті обстрілу постраждалих немає

Патруль місії ОБСЄ потрапив під обстріл в районі Золотого Луганської області, перебуваючи на окупованій території. Жертв і постраждалих в результаті обстрілу немає.

Про це йдеться в повідомленні Моніторингової місії ОБСЄ.

Повідомляється, що 29 травня патруль місії у складі п'яти співробітників на двох авто перебував на блокпосту бойовиків так званої "Луганської народної республіки" на відстані близько 1,7 км на південний захід від населеного пункту Молодіжне - це район розведення сил у Золотому.

"Приблизно о 13:37 спостерігачі почули вибух невизначеного походження орієнтовно в 100 м на південно-південний захід, а член патруля ззовні відчув ударну хвилю в той час, коли представники збройних формувань біля блокпосту сховалися в укритті", - йдеться в повідомленні.

Патруль не зміг визначити тип застосованого озброєння або напрямок вогню. Після обстрілу бойовики прибрали загородження, і співробітники ОБСЄ змогли повернутися на базу в окупованому Луганську.

Нагадаємо, згідно з останніми даними прес-центру штабу ООС, бойовики обстріляли ділянку розведення № 2 Золоте зі станкових протитанкових гранатометів, при цьому не повідомляється про вогонь у відповідь з української сторони.

Зазначимо, раніше представник Російської Федерації в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов заявив, що на сьогодні зарано говорити про скасування підвищеної бойової готовності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ОБСЄДонбасобстрел
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