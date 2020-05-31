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Бойовики стріляли з БМП і мінометів: як минула доба на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     31.05.2020 - 07:46
Бойовики стріляли з БМП і мінометів: як минула доба на Донбасі
Фото: бойові дії (mil.gov.ua)

Українські війська відповіли на провокації, поранивши двох окупантів

Обстановка на Донбасі протягом минулої доби, 30 травня, не була спокійною - окупаційні війська застосували бойові машини піхоти (БМП), а також міномети, гранатомети і кулемети великих калібрів. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 8 разів. Об'єднаним силам довелося відкривати вогонь у відповідь, аби припинити ворожі обстріли.

Як наслідок - поранили двох окупантів, передали у розвідці.

Обстріли велися зранку неподалік Авдіївки. Пізніше біля цього населеного пункту противник тричі обстрілював оборонні укріплення ОС з озброєння БМП.

Біля Оріхового бойовики застосували піхотне озброєння. Два рази обстрілювали українські позиції біля Хутора Вільного, випустивши 7 мін калібру 82 мм.

Від початку поточної доби, 31 травня, окупаційні війська активності не проявляли. Втрат серед українських бійців немає.

Зазначимо, що бойова машина піхоти - це броньована гусенична машина, яка призначена для транспортування солдатів до місця бойового завдання. Застосовується у полі бою переважно для противаги танковим атакам.

Нагадаємо, 30 травня в районі Золотого Луганської області на окупованій території під обстріл потрапив патруль місії ОБСЄ.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України ДонбасобстрелБМПООС
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