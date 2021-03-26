Бойовики вісім разів обстріляли українські позиції на Донбасі
Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим тиші. Тільки за минулу добу, 25 березня, окупанти обстріляли позиції українських військових вісім разів.
Про це повідомляє прес-центр командування ООС.
Порушення режиму припинення вогню зафіксували біля селища Світлодарськ. Там окупанти відкривали вогонь у бік позицій українських військових з ручних і станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Крім того, було неспокійно й поблизу Майорска. Там окупанти обстріляли наші позиції з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Також біля Богданівки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів й стрілецької зброї. А біля Широкиного окупанти застосовували підствольні гранатомети, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
"Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок обстрілу ворожих немає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, окупанти на Донеччині обстріляли Світлодарськ. По українським військовим стріляли з гранатометів та кулеметів.
Раніше повідомлялося, що Росія використовує Донбас як полігон для випробування нової зброї. Про це розповів генерал-полковник Олександр Сирський.