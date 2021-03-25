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Росія використовує Донбас як полігон для випробовування нового озброєння, - ЗСУ

Новость на русском → Україна, Четвер 25 березня 2021 10:52
Росія використовує Донбас як полігон для випробовування нового озброєння, - ЗСУ Ілюстративіне фото: російський снайпер (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Андрій Василюк

Росія використовує територію Донецької та Луганської областей, як полігон для випробовування нового озброєння. Ситуація в зоні ООС залишається напруженою та має тенденцію до загострення.

Про це під час зустрічі з командувачем Сухопутних військ ЗС Турецької Республіки заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, передає прес-служба Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

Сирський зазначив, що ЗС України протистоять терористичному угрупованню, до складу якого входять регулярні підрозділи ЗС РФ.

"Ситуація залишається напруженою і має тенденцію до загострення. Агресор використовує територію Донецької та Луганської областей, як полігон для випробовування нового озброєння", - сказав генерал.

Водночас Україна, за його словами, попри складну ситуацію, досягла значних успіхів в оснащенні Збройних Сил озброєнням та військовою технікою.

Нагадаємо, нещодавно на Донбасі виявили два об'єкти скупчення військової техніки бойовиків. Концентрація бойовиків відбувається в Горлівці й Моспіно.

Протягом минулої доби, 24 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню. Окупанти стріляли з гранатометів різних типів та стрілецької зброї.

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