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Бойовики вісім разів порушили "тишу" на Донбасі, поранено військового

Новини » Надзвичайні події     09.04.2020 - 07:25
Бойовики вісім разів порушили "тишу" на Донбасі, поранено військового
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Окупанти використовували заборонені Мінськом міномети

Протягом минулої доби, 8 квітня збройні формування Російської Федерації, вісім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі, один військовослужбовець зі складу ООС отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли зафіксовані біля села Павлопіль, Набережного, Гнутово. Крмі того, вогонь вели по оборонцях Мар'їнки та Старогнатівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації вдалися до чотирьох обстрілів .

Зранку ворог з напрямку Калинове випустив по нашим опорним пунктам біля Новоолександрівки 17 мін 120-го калібру. Опівдні проти українських захисників, які тримають оборону поблизу Оріхового, окупанти відкрили вогонь з міномета калібру 82 мм. Також обстріл зафіксовано неподалік Зайцевого.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська уже двічі порушили режим припинення вогню - біля Красногорівки й Новомихайлівки. Станом на 07:00 втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, протягом доби 8 квітня окупаційні війська 10 разів порушували режим "тиші" на Донбасі. Бойовики застосовували міномети, гранатомети різних систем, кулемети та стрілецьку зброю. Також було зафіксовано обстріл з допомогою безпілотника. Вчора українські військові поранили одного бойовика.

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