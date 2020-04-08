На Донбасі отримав поранення один військовий

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Бойовики сім разів порушили режим тиші

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого отримав поранення один військовослужбовець. Про це повідомляє прес-центр ООС Facebook.

Повідомляється, що бойовики використовували не відведені згідно з мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм. Під час обстрілу окупанти також застосували проти українських захисників гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник тричі обстріляв підрозділу Об'єднаних сил, а саме поблизу Павлополя, Мар'їнки, а також в районі Старогнатівки.

Також обстріли були зафіксовані поблизу Новоолександрівки, біля Оріхове і неподалік Зайцеве, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації вдалися до чотирьох обстрілу.

"Внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 квітня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.

Крім того, на Донбасі під обстріл потрапив автомобіль знімальної групи телеканалу "Україна". За словами кореспондента Олександра Махова, бойовики цілилися саме в автомобіль.