Боевики восемь раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранен военный

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Оккупанты использовали запрещенные Минском минометы

За прошедшие сутки, 8 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, один военнослужащий из состава ООС получил ранение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы возле села Павлополь, Набережное, Гнутово. Кроме того, огонь вели по защитниках Марьинки и Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к четырем обстрелам.

Утром враг с направления Калиново выпустил по нашим опорным пунктам возле Новоалександровки 17 мин 120-го калибра. В полдень против украинских защитников, которые держат оборону вблизи Орехового, оккупанты открыли огонь из миномета калибра 82 мм. Также обстрелы зафиксированы неподалеку Зайцево.

С начала текущих суток российские оккупационные войска уже дважды нарушили режим прекращения огня возле Красногоровки и Новомихайловки. По состоянию на 07:00 потерь среди наших защитников нет.

Напомним, в течение суток 8 апреля оккупационные войска 10 раз нарушали режим "тишины" на Донбассе. Боевики применяли минометы, гранатометы разных систем, пулеметы и стрелковое оружие. Также был зафиксирован обстрел с помощью беспилотника. Вчера украинские военные ранили одного боевика.