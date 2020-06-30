На Донбасі бойовики обстріляли житлові будинки

Фото: бойовик (facebook.com-abazia)

Ніхто з мирних мешканці не постраждав, проте пошкоджено будівлі

Протягом вихідних бойовики цілеспрямовано обстріляли житлові будинки мирних мешканців Донбасу. Пошкоджені вікна та меблі будівель.

Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що 28 червня 2020 року зафіксовано два прицільних обстріли о 21:18 та о 22:55. Встановлено, що представники збройних формувань Російської Федерації стріляли з напрямку непідконтрольного урядові України селища Доломітне Донецької області.

"Обстріляли житлові будинки в селищі Новолуганське, застосувавши стрілецьку зброю калібру 7,62 мм. В результаті першого обстрілу було пошкоджено вікно та меблі одного з будинків, а при другому - ворог поцілив у металопластикове вікно, розбивши склопакет на балконі другого поверху житлового будинку", - повідомили в штабі.

Постраждалих громадян немає.

На місці події працювали спостерігачі української сторони спільного центру з контролю та координації (СЦКК). Вони визначили, щоо відстань та напрямок звідки вівся обстріл, чітко вказують на причетність до обстрілів окупаційних військ.

Нагадаємо, за даними штабу, 29 червня бойовики порушили "тишу" 12 разів, унаслідок обстрілів двоє українських військових поранені.

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Автор: Виталия Мазур