На Донбасі за тиждень ліквідували 10 бойовиків

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Також ще 9 окупантів було поранено

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили про 10 ліквідованих зі сторони бойовиків за тиждень. Також ще 9 окупантів було поранено.

Про це повідомляє прес-служба операції Об’єднаних сил.

У штабі заявили, що у разі загрози життю та здоров’ю українських військових, при спробах захоплення територій, проведення штурмових дій чи обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації, військові ЗСУ завжди дають адекватну відповідь.

Також вони відкриватимуть вогонь з метою придушення вогневих засобів та припинення агресивних дій.

Нагадаємо, протягом вихідних бойовики цілеспрямовано обстріляли житлові будинки мирних мешканців Донбасу.

Крім того, 29 червня бойовики порушили "тишу" 12 разів, унаслідок обстрілів двоє українських військових поранені.

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Автор: Андрій Козловський