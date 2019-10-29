Бойовики посилили обстріли на Донбасі

Бойовики на Донбасі 28 жовтня 16 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів: двічі неподалік Невельського, два рази біля Гнутового, поблизу Водяного, Красногорівки, неподалік Мар'їнки , біля Піщевика.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів: п’ять разів біля Золотого-4 (поза межами ділянки розведення), поблизу Луганського, неподалік Попасної, біля Травневого.

"Вчора, 28 жовтня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - зазначили у ООС.

З початку цієї доби, 29 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці обстріляли позиції Об'єднаних сил неподалік Луганського з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали в ООС.

Нагадаємо, 28 жовтня на Донбасі бойовики в черговий раз обстріляли Золоте.

Додамо, що у російського президента Володимира Путіна назвали нові умови для зустрічі в нормандському форматі. Від Зеленського зажадали змусити добровольців "виконувати накази".