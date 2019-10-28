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На Донбасі бойовики обстріляли Золоте

Новини » Надзвичайні події    28.10.2019 - 12:57
На Донбасі бойовики обстріляли Золоте
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

В результаті обстрілу українські військові не постраждали

На Донбасі від початку поточної доби, 28 жовтня, бойовики тричі обстріляли позиції українських військових. Про це повідомляє пресс-служба Міністерства оборони.

Повідомляється, що двічі обстріл відбувалися в Луганському напрямку. Зокрема, з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстріляли опорні пункти підрозділів ООС поблизу Травневого. Поблизу населеного пункту Золоте-4 (поза зони розведення сил) противник застосував кулемети великого калібру і стрілецьку зброю проти українських військових.

На Донецькому напрямку після 10 ранку окупанти 15 хвилин з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь по позиціях ООС поблизу Невельського.

Втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 13 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Ворог обстрілював позиції ООС з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Також РБК-Україна повідомляло, що з Золотого 27 жовтня вивезли всю зброю, яка перебувала в розпорядженні добровольців. На даний момент в районі підготовки до розведення військ в зоні ООС, зокрема Золоте-4 та Катеринівка, знаходиться група волонтерів без зброї.

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