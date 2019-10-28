У штабі ООС розповіли подробиці розведення сил на Донбасі

Фото: Володимир Кравченко (mil.gov.ua)

Процес відведення військ повинен зайняти 30 діб

Командувач силами операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко розповів поетапні умови розведення сил і засобів на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, після успішного розведення сил і засобів в районі населених пунктів Золоте і Петрівське, має розпочатися розведення ще на чотирьох ділянках вздовж всієї лінії зіткнення. Всього командуванням ООС визначено перелік із 30 населених пунктів, де має відбутися розмежування.

Відповідаючи на питання, коли саме повинен розпочатися цей процес і чи були визначені конкретні терміни для його реалізації, Кравченко заявив:

"Відповідно до домовленостей, які були укладені 1 жовтня цього року в Мінську, процес відведення займе 30 діб. З них на безпосереднє відведення сил і засобів дається три доби. Сам процес розпочнеться тоді, коли впродовж 7 діб зберігається режим тиші. Я підкреслюю, повної тиші, без єдиного пострілу на певних ділянках для розведення, і підтвердження тиші представниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ", - сказав він.

Кравченко заявив, що відведення особового складу, техніки та розмінування територій буде відбуватися після дотримання режиму припинення вогню і сповіщення ОБСЄ про готовність почати цей процес.

"Після дотримання режиму припинення вогню українська сторона СЦКК сповіщає СММ ОБСЄ про те, з якого кордону, який склад сил і засобів буде відводитися і на якій кордон вони повинні бути відведені. На наступну добу українська сторона сповіщає СММ ОБСЄ про те, що ми готові почати розведення. На третю добу, після семиденного режиму тиші, із дванадцяти годин починається переміщення особового складу та військової техніки. Далі здійснюється пошук і знищення мінно-вибухових загороджень, демонтаж фортифікаційних споруд та інших об'єктів військового призначення в межах певної ділянки", - зазначив він.

Також Кравченко додав, що під час розведення сил у так званій "сірій зоні" будуть працювати представники Національної поліції, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України, а також соціальні служби, місцеві органи влади і військово-цивільні адміністрації.

За його словами, процес відведення сил і засобів Збройних сил України контролюватимуть представники СММ ОБСЄ, контроль за дотриманням режиму припинення вогню буде здійснювати українська сторона СЦКК.

Нагадаємо, 28 жовтня на Донбасі бойовики в черговий раз обстріляли Золоте.

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