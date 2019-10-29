Боевики усилили обстрелы на Донбассе

Боевики на Донбассе 28 октября 16 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 8 обстрелов: дважды неподалеку Невельского, два раза возле Гнутового, вблизи Водяного, Красногоровки, неподалеку Марьинки , у Пищевика.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел 8 обстрелов: пять раз возле Золотого-4 (вне участка разведения), возле Луганского, недалеко от Попасной, возле Майского.

"Вчера, 28 октября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - отметили в ООС.

С начала этих суток, 29 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Луганского из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в ООС.

Напомним, 28 октября на Донбассе боевики в очередной раз обстреляли Золотое.

Добавим, что у российского президента Владимира Путина назвали новые условия для встречи в нормандском формате. От Зеленского потребовали заставить добровольцев "выполнять приказы".