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Бойовики посилили обстріли на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    29.10.2019 - 08:15
Бойовики посилили обстріли на Донбасі
Ілюстративне фото (ООС)

За минулу добу бойовики на Донбасі 16 разів обстріляли українські позиції

Бойовики на Донбасі 28 жовтня 16 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів: двічі неподалік Невельського, два рази біля Гнутового, поблизу Водяного, Красногорівки, неподалік Мар'їнки , біля Піщевика.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів: п’ять разів біля Золотого-4 (поза межами ділянки розведення), поблизу Луганського, неподалік Попасної, біля Травневого.

"Вчора, 28 жовтня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - зазначили у ООС.

З початку цієї доби, 29 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці обстріляли позиції Об'єднаних сил неподалік Луганського з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали в ООС.

Нагадаємо, 28 жовтня на Донбасі бойовики в черговий раз обстріляли Золоте.

Додамо, що у російського президента Володимира Путіна назвали нові умови для зустрічі в нормандському форматі. Від Зеленського зажадали змусити добровольців "виконувати накази".

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