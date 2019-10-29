Боевики усилили обстрелы на Донбассе

Иллюстративное фото (ООС)

За минувшие сутки боевики на Донбассе 16 раз обстреляли украинские позиции

Боевики на Донбассе 28 октября 16 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 8 обстрелов: дважды неподалеку Невельского, два раза возле Гнутового, вблизи Водяного, Красногоровки, неподалеку Марьинки , у Пищевика.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел 8 обстрелов: пять раз возле Золотого-4 (вне участка разведения), возле Луганского, недалеко от Попасной, возле Майского.

"Вчера, 28 октября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - отметили в ООС.

С начала этих суток, 29 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Луганского из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в ООС.

Напомним, 28 октября на Донбассе боевики в очередной раз обстреляли Золотое.

Добавим, что у российского президента Владимира Путина назвали новые условия для встречи в нормандском формате. От Зеленского потребовали заставить добровольцев "выполнять приказы".