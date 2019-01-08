Бойовики на Донбасі поширюють фейкові повідомлення

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Збройні формуванні Російської Федерації і їх найманці регулярно перешкоджають працівникам СММ ОБСЄ виконувати свої завдання

Українська сторона СЦКК повідомляє, що бойовики поширюють дезінформаційні повідомлення з метою дискредитувати Україну та її Збройні Сили. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на штаб ООС Facebook.

Сообщаестя, що 8 січня українська сторона СЦКК отримала запит від регіонального офісу СММ ОБСЄ щодо надання додаткових гарантій безпеки для забезпечення роботи снігоприбиральної техніки з розчищення ділянки автомобільної дороги: в районах Первомайськ - Новоолександрівка для безперешкодного пересування патрулів СММ.

"Необхідні гарантії безпеки з боку ВСУ були забезпечені в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Українська сторона СЦКК зазначає, що представники збройних формувань Російської Федерації та їх найманці поширили неправдиву інформацію про те, що нібито підрозділи Об'єднаних сил обстріляли вказаний район, що призвело до зриву виконання цих робіт.

У СЦКК також повідомили, що, крім того, поширюються дезінформаційні повідомлення про можливі обстріл з боку підрозділів Об'єднаних сил БПЛА СММ ОБСЄ, що є відвертою провокацією.

Українська сторона заявила, що подібні заяви і повідомлення не мають під собою жодних підстав і не відповідають дійсності. Замість цього вона зазначила, що збройні формуванні Російської Федерації і їх найманці регулярно перешкоджають працівникам СММ ОБСЄ виконувати свої завдання з моніторингу дотримання режиму припинення вогню.

"Так, у щоденних звітах СММ ОБСЄ в Україні лише за три тижні грудня минулого року найманці три рази обстріляли безпілотні літальні апарати Місії і один раз перешкоджали їх роботі, застосувавши засоби радіоелектронної боротьби", - повідомили в СЦКК.

Нагадаємо, в Мінінформполітики зафіксували розгортання російської інформаційної спецоперації, яка мала на меті звинуватити Україну у здійсненні хімічної атаки. Раніше повідомлялося, що Головне управління розвідки (ГУР) України повідомив про підготовку Росією хімічної атаки на окупованому Донбасі.