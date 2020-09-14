Бойовики знову стріляли на Донбасі, а Ізраїль повертає жорсткий карантин: новини за вихідні

Бойовики стріляли з гранатометів на Донбасі, в Білорусі тривають протести, Ізраїль повертає жорсткий карантин. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 12-13 вересня, - в матеріалі РБК-Україна

Бойовики з гранатометів стріляли поблизу Пісків та Авдіївки

На Донбасі 13 вересня бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає. Про це повідомляє прес-центр штабі ООС.

Неприцільні постріли з підствольних гранатометів в бік позицій ЗСУ зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу населених пунктів Піски та Авдіївка.

"Марш героїв", військова техніка та затримання: у Білорусі продовжуються протести

У Білорусі тривають акції протесту через фальсифікацію президентських виборів. У неділю, 13 вересня, в Мінську затримали більше 400 учасників акцій протесту.

Про це повідомили в прес-службі білоруського МВС. Також правоохоронці підтвердили факт попереджувального пострілу в повітря з боку силовиків.

Детальніше про те, що відбувається у країні 13 вересня, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Фокін відмовився прийти на засідання комітету Ради

Заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін відмовився прийти на засідання парламентського комітету з питань організації державної влади. Фокіна запрошували в Раду після його скандальних заяв щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомив заступник голови комітету, депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура у своєму Telegram-каналі. За словами Качури, відмову прийти на заплановане на 15 вересня засідання комітету Фокін пояснив зайнятістю та необхідністю працювати в ТКГ.

Ізраїль повертає жорсткий карантин

Уряд Ізраїлю повертає жорсткий карантин у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом. Нові обмеження набудуть чинності в п'ятницю, 18 вересня, з 14:00.

Як мінімум на два тижні буде введена заборона громадянам відходити від будинку більш ніж на 500 метрів. Також заборонено збиратися на відкритому повітрі в групи більш ніж 20 осіб, в закритому просторі - не більше 10 осіб. Поки залишається під питанням можливість проводити демонстрації.

"ВКонтакте" в Україні знову запрацював

Соціальна мережа "ВКонтакте", заборонена в Україні, на своїй офіційній сторінці для українських користувачів повідомила, що відвідування сайту можливе без обмежень зі смартфонів. Розробники поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, завдяки чому ВК тепер можна користуватися без обмежень.

"Користуйтеся VK, як і раніше, без всяких VPN. Ми поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, тому з'єднання тепер стабільніше", - йдеться в повідомленні адміністрації соціальної мережі.

В Україну йдуть сильні дощі і осінній холод: Діденко назвала дату

Синоптик Наталка Діденко спрогнозувала початок "справжньої осені" і дала прогноз погоди на понеділок, 14 вересня. За даними експерта, похолодання і навіть заморозки очікуються вже на наступних вихідних. Однак у понеділок погода буде залишатися теплою і сонячною.

Синоптик повідомляє, що хороша погода в центральних областях затримається ще на кілька днів. Вже в четвер увечері, за попередніми прогнозами, пройде холодний атмосферний фронт з дощем і в п'ятницю в Київ зайде холодне повітря, яке суттєво знизить температуру повітря.