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Ізраїль повертає жорсткий карантин

Ізраїль, Неділя 13 вересня 2020 21:05
Ізраїль повертає жорсткий карантин
Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Уряд Ізраїлю повертає жорсткий карантин у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом. Нові обмеження набудуть чинності в п'ятницю, 18 вересня, з 14:00.

Про це повідомляє Newsru.co.il.

В ізраїльському уряді поки ще триває голосування відносно карантинних заходів. При цьому, як мінімум на два тижні буде введена заборона громадянам відходити від будинку більш ніж на 500 метрів. Також заборонено збиратися на відкритому повітрі в групи більш ніж 20 осіб, в закритому просторі - не більше 10 осіб. Поки залишається під питанням можливість проводити демонстрації.

У період карантину громадським і приватним установам буде заборонений прийом відвідувачів, крім критичних об'єктів інфраструктури. На робочі місця дозволено виходити до 30% колективів.

Кафе та ресторани будуть працювати виключно на винос. Також закриються освітні установи.

Через два тижні жорсткого карантину на два тижні буде введена система "суворого стримування", в рамках якої економічна діяльність буде обмежена до 50%.

За тиждень в Ізраїлі підтвердили понад 24 тисяч випадків коронавірусу. Станом на 13 вересня з початку пандемії в країні захворіли 153 759 осіб. Активними хворими залишаються понад 38 тисяч пацієнтів.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд Ізраїлю обговорює можливість введення жорсткого карантину через зростання кількості випадків коронавірусу.

Також повідомлялося, що про другу хвилю коронавірусу заявили в Чехії.

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