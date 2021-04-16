Бойовики сім разів порушували "тишу" на Донбасі: застосовували заборонені міномети

На Донбасі за минулу добу, 15 квітня, збройні формування Російської Федерації сім разів порушували режим припинення вогню . Ніхто з українських військових в результаті ворожого обстрілу не постраждав.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил .

Зокрема, біля Майорського окупанти відкривали вогонь з заборонених мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру і великокаліберних кулеметів, поблизу Новозванівки бойовики вели обстріл українських позицій з гранатометів різних систем, а у Пісків і Зайцеве - зі стрілецької зброї.

Також біля Майорського був зафіксований проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування, а біля Новгородського бойовики здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПЗЗ-2.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - повідомили в штабі.

З початку доби порушень режиму "тиші" на Донеччині зафіксовано не було.