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Бойовики сім разів порушували "тишу" на Донбасі: застосовували заборонені міномети

Новость на русском → Донбас, П'ятниця 16 квітня 2021 08:12
Бойовики сім разів порушували "тишу" на Донбасі: застосовували заборонені міномети Фото: ніхто з українських військових не постраждав (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

На Донбасі за минулу добу, 15 квітня, збройні формування Російської Федерації сім разів порушували режим припинення вогню. Ніхто з українських військових в результаті ворожого обстрілу не постраждав.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Зокрема, біля Майорського окупанти відкривали вогонь з заборонених мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру і великокаліберних кулеметів, поблизу Новозванівки бойовики вели обстріл українських позицій з гранатометів різних систем, а у Пісків і Зайцеве - зі стрілецької зброї.

Також біля Майорського був зафіксований проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування, а біля Новгородського бойовики здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПЗЗ-2.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - повідомили в штабі.

З початку доби порушень режиму "тиші" на Донеччині зафіксовано не було.

Раніше РБК-Україна писало, що бойовики нарощують озброєння на Донбасі, але намагається це приховати.

Також повідомлялося, що через загострення на Донбасі Україна ініціювала позачергове засідання підгрупи з безпеки ТКГ.

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