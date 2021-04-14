Україна ініціювала позачергове засідання підгрупи з безпеки у ТКГ

Сьогодні, 14 квітня, відбулося загальне засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі на рівні глав делегацій. В ході засідання обговорювали комплекс додаткових заходів для забезпечення дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

Про це повідомили у прес-службі Української делегації в ТКГ .

"Сторони погодилися, що продовження обговорення має відбуватися в Підгрупі з безпеки, тому українська сторона ініціювала її позачергове засідання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що основною метою комплексу додаткових заходів повинно стати вдосконалення доказової бази фіксації порушень режиму припинення вогню, що неможливо досягти без додаткового допуску СММ ОБСЄ на підконтрольні території.