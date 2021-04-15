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Дистанційне мінування і обстріли: бойовики на Донбасі три рази порушили "тишу"

Новость на русском → Донбас, Четвер 15 квітня 2021 18:26
Дистанційне мінування і обстріли: бойовики на Донбасі три рази порушили "тишу" Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 15 квітня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості щодо припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

Зокрема, ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Новозванівка. Бойовики відкривали вогонь у бік українських позицій з гранатометів різних систем.

Також окупанти обстрілювали позиції ООС поблизу селища Зайцеве зі стрілецької зброї.

Крім того, в районі населеного пункту Новгородське російсько-окупаційні війська здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Нагадаємо, за минулу добу, 14 квітня, бойовики вісім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілу жоден український військовий не постраждав.

Крім того, бойовики накопичують озброєння на Донбасі. Це зафіксували безпілотники ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі український військовий отримав поранення в результаті ворожого обстрілу.

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